Катарские посредники привели в Тегеран для переговоров с иранскими официальными лицами с целью снижения напряженности между США и Ираном и возобновления технических консультаций, сообщили местные СМИ.

По данным катарских изданий, делегация переговорщиков прибыла в столицу Ирана, чтобы содействовать деэскалации отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Представители Катара также намерены обсудить с иранскими властями условия продолжения более широких переговоров между сторонами.

Как отмечается в сообщениях, консультации проводятся в координации с Соединенными Штатами.

В центре переговоров находятся вопросы реализации меморандума между США и Ираном, обострение напряженности между Вашингтоном и Тегераном, а также разногласия, связанные с судоходством в Ормузском проливе.