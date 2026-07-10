Администрация президента США Дональда Трампа не хочет, чтобы Израиль участвовал в новом витке боевых действий с Ираном, опасаясь утратить контроль над развитием конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника.

По словам одного из собеседников телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел бы присоединиться к американским ударам, однако Вашингтон в настоящее время выступает против вовлечения Израиля в боевые действия. Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

Вместе с тем министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что Армия обороны Израиля готова при необходимости самостоятельно возобновить военную операцию против Ирана. По данным одного из источников CNN, в Израиле при этом считают, что Трамп не заинтересован в возвращении к полномасштабной войне и в качестве наиболее жесткой меры может согласиться лишь на восстановление морской блокады иранских портов.