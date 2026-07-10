Лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вернувшая себе через суд право на участие в президентских выборах 2027 во Франции, уверенно лидирует в опросах. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на результаты опроса OpinionWay.

Опрос показал, что, если бы выборы во Франции прошли в ближайшие выходные, то Ле Пен получила бы от 34% до 36% голосов избирателей в первом туре.

Положительную роль сыграло заявление политика о своем выдвижении.

По данным исследования, на второе место вышел бы лидер правоцентристской партии «Горизонты», бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра Эдуар Филипп.