Суд в Грузии приговорил одного из лидеров оппозиционной партии «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в попытке совершения террористического акта.

По данным следствия, инцидент произошел 29 ноября 2025 года. Как сообщили в МВД Грузии, Элисашвили разбил стекло в здании Тбилисского городского суда, облил бензином прилегающую территорию и попытался поджечь здание. Кроме того, ему вменяется нападение на судебного пристава.

Уголовное дело в отношении политика было возбуждено в конце ноября 2025 года.

После задержания адвокат Элисашвили сообщил, что его подзащитный выразил сожаление о том, что, по его словам, «не довел дело до конца».

Суд признал политика виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.