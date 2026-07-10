Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет первый бой после пятилетнего перерыва. Ирландский боец возглавит турнир UFC 329, который состоится в ночь с 11 на 12 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Соперником Макгрегора станет бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй. Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77 кг) и станет реваншем их первой встречи. В 2013 году Макгрегор одержал победу над Холлоуэем единогласным решением судей.

Накануне турнира ирландец прокомментировал свое долгожданное возвращение в октагон.

«Долгое отсутствие. Травма. Образ жизни. Я все это понимаю. Ну что ж, поехали. В субботу вечером мы выйдем и снова заставим всех замолчать. Все снова идет вверх. Деньги приходят», — заявил Макгрегор.