Круизный лайнер The Scarlet Lady, на борту которого находятся около 2 тысяч туристов, участвующих в ЛГБТК+-туре, организованном компанией Atlantis Events, не получил разрешения на заход в египетский порт Александрия.

О том, что стоянка отменена, пассажиры узнали уже во время путешествия — уведомления были доставлены им под двери кают.

Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. Ранее лайнеру отказали в заходе в порт Турции, объяснив решение тем, что пассажиры «не соответствуют моральным ценностям страны».

Президент Atlantis Events Рич Кэмпбелл заявил, что компания была шокирована решением египетских властей. По его словам, за 36 лет работы компания впервые столкнулась с отказом в заходе судна в порт из-за того, кто находится на борту.

Вместо Александрии лайнер направится в Котор (Черногория). Несмотря на изменение маршрута, круиз продолжится, однако многие пассажиры рассчитывали посетить пирамиды и Каир.