Окружной суд польского города Сосновец признал гражданина России Игоря Рогова виновным в шпионаже в пользу российских спецслужб и приговорил его к семи годам лишения свободы. Его супругу Ирину суд приговорил к трем годам заключения за пособничество шпионской деятельности. Об этом говорится в сообщении польской прокуратуры.

По данным следствия, после получения политического убежища в Польше Рогов на протяжении нескольких лет сотрудничал с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ). Прокуратура утверждает, что он передавал российской разведке сведения о российских оппозиционных активистах, проживающих в Польше, организациях, оказывавших им помощь, а также информацию о работе польских государственных структур и преподавателях, обучавших россиян польскому языку.

Следствие установило, что часть собранных данных Рогов передал своей супруге на флеш-накопителе перед ее поездкой в Россию. Суд признал женщину виновной в содействии шпионской деятельности.

Кроме того, мужчину признали виновным в участии в схеме по получению посылки с компонентами самодельного взрывного устройства. По версии следствия, в отправлении находились нитроглицерин, детонатор, замаскированный под пауэрбанк, и металлический термос с кумулятивным элементом. Посылку перехватили сотрудники польских спецслужб в логистическом центре до ее доставки адресату.

Сам Рогов утверждал, что не знал о содержимом отправления и согласился получить его по просьбе знакомого. Также он заявил следователям, что сотрудничал с ФСБ под давлением и из-за угроз мобилизации своего отца в России.

Ему были предъявлены обвинения в шпионаже, участии в подготовке доставки посылки со взрывным устройством, а также создании угрозы жизни и здоровью людей.

Польские власти отмечают, что после серии инцидентов с подозрительными посылками на логистических объектах в Великобритании, Германии и Польше в 2024 году европейские правоохранительные органы усилили меры безопасности. Ряд европейских стран возложил ответственность за эти происшествия на Россию, однако Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.