Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за завершение конфликта вокруг Ирана, подчеркнув, что нужны договоренности с учетом интересов всех сторон, страдающих от последствий кризиса.

«У нас общая позиция относительно событий вокруг Ирана, в Ормузском заливе, в более широком смысле — в Персидском заливе. И мы исходим из того, что, конечно же, конфликт этот нужно завершать, и завершить его могут только договоренности, отражающие интересы всех сторон — не только Ирана, его соседей, Соединенных Штатов, но и всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику нынешней ситуации», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.