Китай осуждает атаки против мирного населения и призывает стороны конфликта в Украине как можно скорее возобновить переговоры. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.

«Китай осуждает атаки против невинных гражданских лиц и призывает соответствующие стороны прекратить нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Стороны должны проявлять сдержанность, строго соблюдать международное гуманитарное право, как можно скорее возобновить диалог и переговоры, стремясь к достижению всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения», — сказал Сунь Лэй.

Он также заявил, что при урегулировании конфликта необходимо учитывать взаимные озабоченности сторон в сфере безопасности, устранять первопричины кризиса в соответствии с принципами Устава ООН и формировать сбалансированную и устойчивую архитектуру региональной безопасности. По его словам, Китай намерен и далее поддерживать контакты со всеми сторонами и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса.