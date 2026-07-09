Бывший президент Венгрии Янош Адер объявил, что подает судебный иск против премьер-министра Петера Мадьяра по обвинению в клевете. Экс-глава государства намерен потребовать защиты своей чести и достоинства и опровержения порочащих его сведений.

«Встретимся в суде», — написал он в Facebook.

Таким образом Адер ответил на утверждения своего политического оппонента, будто он в 2018 году возил свою семью за государственный счет в США, где вместе с дочерью совершил вертолетную экскурсию над Нью-Йорком и побывал в развлекательном парке Disneyland. По сведениям Мадьяра, эта недельная поездка обошлась венгерским налогоплательщикам более чем в €150 тыс.

В ответ бывший президент заявил, что премьер лжет, поскольку государство не оплачивало расходы его семьи во время пребывания в США.

«Мы оплатили их сами», — заверил он.