Израиль не будет выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана до разоружения боевого крыла шиитского движения «Хезболлах» и обеспечения безопасности жителей севера еврейского государства. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

«Наше право и обязанность — защищать жителей севера Израиля от угроз со стороны террористической «Хезболлах», которая стремится уничтожить Израиль. Мы будем продолжать оставаться в зоне безопасности в Ливане и действовать из нее столько, сколько необходимо, пока движение «Хезболлах» не будет разоружено по всему Ливану и угроза для жителей севера Израиля не будет устранена», — заявил Кац. Высказывания министра цитирует портал Ynet.

По словам Каца, Израиль «ни у кого не спрашивал разрешения на вход в Ливан» и ему «не нужно просить разрешения, чтобы оставаться в Ливане». Как отмечает Ynet, таким образом глава израильского МО ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа, который ранее высказал мнение, что Израиль выведет войска из Ливана в рамках достигнутых соглашений.