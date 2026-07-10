Руководство германского автогиганта Volkswagen намерено сократить гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось ранее. В планах сокращение до 120 тыс. сотрудников, пишет газета Bild со ссылкой на внутренние документы компании.

В рамках новых мер экономии Volkswagen добивается уменьшения численности персонала примерно на 55 тыс. — 70 тыс. сотрудников. При этом согласованный ранее с производственным советом план уже предусматривает сокращение 50 тыс. мест.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что в компании обсуждается возможность прекращения производства сразу на четырех заводах в Германии, на которых работает примерно 40 тыс. человек.

В конце июня экономический журнал Manager Magazin сообщал, что Volkswagen планирует сократить по всему миру в ближайшие годы до 100 тыс. рабочих мест.

Новые планы Volkswagen подтверждают, насколько сложная ситуация складывается в автомобильной промышленности Германии, которая переживает острый кризис. Ранее о сокращениях сообщил целый ряд автокомпаний и поставщиков комплектующих.