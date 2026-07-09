Председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении Зоран Стеванович выступил с предложением о проведении в ноябре референдума о членстве страны в НАТО одновременно с выборами в местные органы власти.

«Поскольку вчера я назначил местные выборы на 15 ноября, а также, учитывая сопутствующие расходы <…>, мы могли бы устроить «день мегареферендума», включив в него и вопрос о членстве Словении в НАТО», — сказал политик в видеообращении, размещенном своей партией евроскептиков «Правда» в X.

Вскоре после своего избрания на пост председателя Госсобрания Словении 10 апреля Стеванович заявил о намерении совершить визит в Москву и организовать референдум по вопросу о выходе Словении из состава Североатлантического альянса.