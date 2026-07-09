Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии объявил международный тендер на строительство новых четырехполосных автомагистралей, которые соединят страну с Азербайджаном и Арменией.

По данным грузинских СМИ, стоимость проекта оценивается в 250 млн евро. Финансирование планируется осуществить за счет кредита Европейского инвестиционного банка.

Согласно проекту, новые трассы начнутся в Рустави и будут проложены в направлениях Красного моста на границе с Азербайджаном и Садахлы на границе с Арменией. Общая протяженность автомагистралей составит 61,3 километра.

Новые дороги заменят существующие двухполосные маршруты, которые проходят через населенные пункты.

Ожидается, что современные автомагистрали повысят пропускную способность транспортных коридоров, сократят время в пути и улучшат транспортное сообщение Грузии с Азербайджаном и Арменией.