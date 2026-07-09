Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская Technip Energies Italy S.p.a. подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает SOCAR, документ был подписан сегодня на встрече президента компании Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором Technip Energies Italy S.p.a. Карло Корси.

На встрече была выражена удовлетворенность сложившимся успешным партнерством между двумя компаниями, подчеркнута важность расширения взаимовыгодных связей путем определения потенциальных направлений сотрудничества.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы возможного сотрудничества в области внедрения производственных решений с высокой гибкостью в использовании сырья в нефтехимической отрасли, а также повышения производительности и энергоэффективности.

Стороны провели обмен мнениями относительно возможностей участия компании Technip Energies Italy S.p.a. в проектах, реализуемых SOCAR в зарубежных странах, а также партнерства по проектам в области зеленой энергии и декарбонизации.

Отметим, что документ предусматривает определение потенциальных направлений сотрудничества в рамках проекта Petkim Master Plan.