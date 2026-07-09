Италия высылает двух военных атташе посольства России.

Об этом глава МИД Италии Антонио Таяни написал в соцсети Х.

«Итальянское правительство приняло решение выслать двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии, причастных к шпионской деятельности, выявленной в ходе расследования, проводимого прокуратурой Рима. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Италии только что сообщил российскому послу в Риме о том, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение 3 дней. Москва продолжает использовать свои гибридные средства для атак на Запад и Италию. Это представляет собой серьезное и неприемлемое вмешательство в дела итальянских институтов и угрозу национальной безопасности», — отметил он.