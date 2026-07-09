В свое время Баку продемонстрировал железную волю и стратегическую дальновидность, эффективно перекрыв кислород западным фондам и НПО, которые под видом «демократических грантов» и «программ поддержки гражданского общества» сеяли семена протестов и готовили почву для «цветных революций». Эти механизмы, отработанные на постсоветском пространстве в начале 2000-х, были своевременно заблокированы: прозрачные законы о финансировании НПО, строгий контроль за иностранными грантами и приоритет национального суверенитета позволили Азербайджану избежать сценариев Грузии, Украины или Кыргызстана.

Однако, как показывает история, такие сети не исчезают — они мутируют и ждут удобного момента. Как сообщили достоверные источники Minval Politika, эта машина вмешательства вновь активизируется в Брюсселе. Через NED (National Endowment for Democracy), МИД Франции, систему европейских грантов и подконтрольные НПО формируется полноценный механизм гибридной войны против Баку. Цель предельно ясна: дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Азербайджане, навязать внешние нарративы и ослабить позиции страны в регионе.

В начале года вся европейская пропагандистская машина была брошена на Армению. Брюссель и его сателлиты громко кричали о российском вмешательстве в $1 млрд на выборы. Но именно Европа только через сеть НПО направила около $200 млн на поддержку действующей власти в Ереване — под соусом «устойчивости», «демократии» и «отрыва от России».

Армянские НПО, приезжающие на европейские мероприятия, уже давно перестали маскироваться под «гражданских активистов». Это откровенные олигархические фигуры в дорогих костюмах, с Rolex на запястьях и без малейшего стыда лоббирующие антиазербайджанскую повестку. Их задача — не права человека, а сохранение удобных для Запада рычагов давления.

Основные векторы гибридной атаки заключаются в следующем.

Согласно информации наших источников, во-первых, «Арцах» — мертвый проект, который искусственно реанимируют. Вопрос Карабаха канул в Лету после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Однако для определенных кругов в Европе и их армянских партнеров это вечный инструмент. Их «борьба» полностью совпадает с целями России и дашнакских структур: затягивать мирный процесс, сеять реваншистские настроения и обвинять Баку в «этнических чистках», игнорируя реальные факты. К примеру, организации вроде Christian Solidarity International (CSI) — швейцарской «христианской правозащитной» структуры — активно используются именно в этом ключе. CSI регулярно выступает с резкими заявлениями против Азербайджана, обвиняя Баку в уничтожении «наследия» и удержании «заложников», полностью игнорируя контекст и армянскую агрессию предыдущих десятилетий.

Во-вторых, отдельным направлением является политизация внутренних дел Азербайджана. Предпринимаются попытки придать политический характер уголовным делам в отношении радикальных оппозиционных фигур, включая Али Керимли и его соратников. Европейские структуры и ПАСЕ моментально поднимают шум, называя законные действия правоохранителей «репрессиями» и «авторитаризмом». Это классический прием: внутренние правонарушения превращаются в инструмент внешнего давления.

В-третьих, еще одним ярким примером является Рубен Варданян — российско-армянский олигарх, сыгравший заметную роль в сепаратистских структурах. Его деятельность и последующий приговор в Азербайджане — 20 лет за финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных формирований и другие тяжкие преступления — пытаются представить как «политическое преследование». Варданян становится удобным знаменем для тех, кто не может смириться с поражением реваншистского проекта.

В-четвертых, особо цинично выглядит выделение грантов блогерам и поиск каналов передачи денег напрямую в Азербайджан. Здесь ключевую роль, наряду с Брюсселем, играет Польша — через нее, по имеющимся данным, проходит значительная часть этой «гуманитарной» и «медийной» помощи. Цель — создать видимость «внутреннего недовольства», накачать деньгами лояльных инфлюенсеров и подготовить почву для будущих провокаций.

В принципе, уже долгое время именно на этих направлениях антиазербайджанские силы продолжают концентрировать основные усилия. Однако, по нашей информации, в ближайшее время они намерены существенно нарастить финансирование, задействовать дополнительные ресурсы и бросить на эти направления новые силы.

Но Баку готов к отражению. Азербайджан уже доказал свою способность противостоять таким вызовам. Суверенная политика, сильная экономика, энергетическая независимость и стратегические партнерства делают нашу страну устойчивой к гибридным угрозам. Западные фонды и их местные пособники могут сколько угодно переодеваться в «правозащитников» и размахивать Rolex на конференциях в Брюсселе — реальность на Южном Кавказе определяется не грантами из Европы, а волей народов и лидеров региона.

Баку продолжит жестко пресекать любое внешнее вмешательство, защищая свой суверенитет. Те, кто ставит на дестабилизацию, снова просчитаются. Гибридная война требует гибридного ответа — и Азербайджан к нему полностью готов.