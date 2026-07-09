Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет, сообщает BBC.

С начала мая артистка находилась в португальской больнице после экстренной операции. В июне врачи вывели ее из искусственной комы.

Бонни Тайлер — настоящее имя Гейнор Салливан — родилась в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Музыкальная карьера певицы стартовала в 1976 году с композиции «Lost In France». Наибольшую популярность артистка обрела в 1980–1990-х годах. А в 2013 году она выступила на «Евровидении», представляя Великобританию с песней «Believe In Me».