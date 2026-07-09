МВД Казахстана развернуло 59 полицейских постов на государственной границе для пресечения незаконного вывоза топлива.

По данным ведомства, с начала года выявлено 255 случаев эксплуатации автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Среди оштрафованных — 195 иностранных граждан и 60 граждан Казахстана. В МВД подчеркнули, что усиленный контроль направлен на предотвращение нелегального вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны.

Ранее вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев заявил, что Казахстан усилил контроль на границе из-за вывоза топлива.

4 июля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов через государственную границу.