Казахстан продолжает ужесточать контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов (ГСМ) в приграничных районах. Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

По его словам, в стране действует комплекс мер, направленных на пресечение «серого» экспорта топлива. В частности, грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки.

Особое внимание, отметил Туткышбаев, уделяется выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками, которые используются для незаконного вывоза топлива. Этой работой совместно занимаются МВД, Агентство по финансовому мониторингу, Пограничная служба и таможенные органы.

Вице-министр добавил, что в приграничных регионах регулярно выявляют нарушителей, пытающихся незаконно вывезти ГСМ за пределы страны.

Кроме того, по данным Минэнерго, заметный рост потребления топлива зафиксирован в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях, граничащих с Россией, что также находится в поле зрения властей.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов через государственную границу.