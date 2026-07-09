Азербайджан завершил выполнение своей части работы по подготовке мирного соглашения с Арменией, а процесс делимитации государственной границы между двумя странами продолжается.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает АПА.

По его словам, между Азербайджаном и Арменией продолжается работа по делимитации и демаркации государственной границы. Для этого созданы соответствующие двусторонние комиссии. Министр отметил, что работа ведется на постоянной основе и уже принесла первые положительные результаты. В частности, стороны завершили делимитацию около 13 километров государственной границы.

Байрамов сообщил, что между сторонами достигнуты определенные договоренности, согласно которым процесс делимитации будет продолжен с севера на юг. Он также подчеркнул, что в рамках этого процесса будет найдено решение и по вопросу анклавных сел.

Глава МИД добавил, что азербайджанская сторона уже завершила все необходимые процедуры, связанные с окончательной подготовкой мирного соглашения с Арменией.