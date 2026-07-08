Президент США Дональд Трамп не считает, что между Вашингтоном и Тегераном вновь начнутся продолжительные боевые действия.

«Я не думаю, что это снова начнется. Думаю, это будет очень быстро», — заявил американский лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО.

По его словам, США не стремятся к долгосрочному конфликту с Ираном, а любые дальнейшие события будут развиваться быстро.

«Нет, все, что произойдет, произойдет очень быстро. Мы не рассчитываем на долгосрочный вариант», — сказал Трамп.