Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным.

В ходе встречи стороны обсудили итоги визита российской парламентской делегации в Баку, который состоялся 17–18 июня в рамках 24-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Федерации России.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам азербайджано-российской двусторонней повестки. Собеседники подчеркнули важность наполнения сотрудничества конкретными практическими инициативами и проектами.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия на многосторонних парламентских площадках и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивных контактов между посольством Азербайджана в России и профильными комитетами Совета Федерации РФ.