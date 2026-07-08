Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в экспортных поставок газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток».

«7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что удар дронами был направлен «на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», но «оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок».

Специалисты приступили к устранению повреждений на объекте.