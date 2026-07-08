Связующая сборной Казахстана Наиля Нигматулина продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, подписав контракт с нахчыванским клубом «Момине Хатун».

Наиля Нигматулина является игроком сборной Казахстана. В составе национальной команды она выступала на чемпионате мира-2022, Азиатских играх, чемпионате Азии, Кубке вызова-2024 и Кубке наций AVC.

Минувший сезон волейболистка провела в албанской «Тиране», с которой стала серебряным призером чемпионата. Ранее Нигматулина также выступала за казахстанские клубы «Актобе» и «Караганда».