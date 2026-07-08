Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не размещать ее рядом с президентом США Дональдом Трампом во время официальных мероприятий и общей фотографии на саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, причиной такой просьбы могли стать недавние публикации Трампа в социальных сетях. В одной из последних записей американский лидер сопроводил сообщение фразой: «Нужен судебный запрет на приближение» («Restraining order needed»), что, как утверждается, вызвало дополнительное внимание к их отношениям.

Отметим, что во время традиционной общей фотографии лидеров стран НАТО Мелони действительно находилась на заметном расстоянии от Трампа, что стало поводом для новых обсуждений в СМИ.