Когда представитель структуры, которой не существует ни юридически, ни фактически, публикует статью о международном праве, это уже выглядит как политический театр. Когда такую площадку ему предоставляет французское издание, а сама Франция продолжает закрывать глаза на деятельность так называемого «представительства Арцаха», речь идет уже не о свободе слова, а о сознательной политике.

Представитель несуществующей «Республики Арцах» во Франции Ованес Геворкян в статье для Atlantico.fr рассуждает о международном праве, справедливости и «документально подтвержденном принудительном перемещении» армянского населения Карабаха. При этом автор предпочитает не вспоминать главное: сама «Республика Арцах» была продуктом вооруженной агрессии Армении против Азербайджана и никогда не существовала в правовом поле.

Почти тридцать лет Армения удерживала под оккупацией признанные международным сообществом территории Азербайджана. Именно для того, чтобы скрыть собственную ответственность за агрессию, Ереван создал марионеточное образование под названием «Нагорно-Карабахская Республика». Ни одно государство мира его не признало. Даже сама Армения до последнего избегала официального признания, прекрасно понимая незаконность этой конструкции.

Все эти годы Азербайджан пытался восстановить свою территориальную целостность дипломатическим путем. Были переговоры, посредники, бесконечные заявления о необходимости компромиссов. Но армянская сторона последовательно отказывалась выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и выводить оккупационные войска. Лишь победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне заставила Ереван отказаться от оккупации.

Казалось бы, после окончания конфликта логичным шагом должно было стать движение к окончательному миру. Именно это и сделал Баку, выступив с инициативой мирного договора. Итогом многолетней работы стало парафирование соглашения в Вашингтоне.

Однако именно в этот момент активизировались силы, которым мир не нужен.

Армянская диаспора, многочисленные лоббистские структуры и бывшие идеологи карабахского сепаратизма сегодня пытаются переписать историю. Они больше не могут говорить о «независимости Арцаха», поскольку такого образования больше нет. Поэтому теперь ставка делается на новую информационную кампанию — представить Азербайджан нарушителем международного права, а бывших сепаратистов — жертвами.

Особую роль в этой кампании играет Франция.

Париж десятилетиями позиционировал себя как посредник, однако на практике регулярно демонстрировал откровенную симпатию к одной из сторон конфликта. Сегодня Франция не только стала главным поставщиком вооружений Армении, но и фактически предоставляет политическую площадку реваншистским силам.

Самый наглядный пример — деятельность так называемого «представительства Арцаха» во Франции.

Возникает простой вопрос. Каким образом на территории государства, которое на каждом углу декларирует приверженность международному праву, свободно действует «представительство» образования, никогда не признанного ни одним государством мира и давно прекратившего существование?

Его представители проводят встречи, участвуют в конференциях, публикуются во французской прессе, контактируют с политиками. Если это для Парижа норма, тогда почему бы Баку не предоставить площадку представительствам Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Реюньона, Майотты, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Сен-Пьера и Микелона, Уоллиса и Футуны, Сен-Бартелеми или Сен-Мартена?

Почему бы им не проводить в Азербайджане мероприятия, публиковать статьи, встречаться с депутатами и рассуждать о праве на самоопределение уже в отношении французских заморских территорий?

Ответ очевиден: Париж счел бы это вмешательством в свои внутренние дела и ударом по территориальной целостности Франции. Но именно такую практику Франция сегодня позволяет себе в отношении Азербайджана. Следовательно, речь идет не о случайности. Это политическое решение.

Такая политика несовместима с заявлениями Франции о поддержке мира и уважении территориальной целостности государств. Нельзя одновременно говорить о международном праве и предоставлять трибуну структурам, само существование которых было основано на нарушении этого права.

Сегодня мирный процесс между Азербайджаном и Арменией впервые приблизился к реальному завершению. Именно поэтому реваншистские круги стремятся сохранить хотя бы символы потерянного проекта — пусть даже в виде фиктивных представительств, публикаций и политических деклараций.

Но подобные действия имеют вполне конкретные последствия. Они подпитывают реваншистские настроения, создают иллюзию возможности пересмотра итогов войны и дают ложную надежду тем, кто до сих пор не готов признать новую политическую реальность Южного Кавказа. Если Франция действительно заинтересована в долгосрочном мире, ей следует определиться: она поддерживает мирный договор или продолжает политически обслуживать призрак давно не существующего «Арцаха». Совмещать оба курса уже невозможно.