Телеканал CBC подготовил документальный проект «Эммануэль Макрон: хроника блистательного провала», посвященный итогам правления президента Франции.

В фильме говорится, что эпоха Макрона стала периодом масштабных протестов, социального раскола и утраты Францией прежнего геополитического веса. Среди главных провалов авторы называют пенсионную реформу, повышение пенсионного возраста, забастовки фермеров, движение «желтых жилетов», рост стоимости жизни и жесткий полицейский ответ на уличные акции.

Отдельно отмечается, что Макрон обещал бюджетную дисциплину, но за годы его правления госдолг Франции вырос на триллион евро. Внешняя политика Парижа, по версии авторов, также потерпела провал: Франция утратила лидерство в ЕС и статус нейтрального посредника в ряде международных процессов.

В фильме затрагивается и личный фактор — отношение французского общества к Брижит Макрон, которое стало частью политического давления и медиа-атак на президента.

Критике подвергается и Олимпиада-2024: скандалы вокруг церемонии открытия, проблемы с качеством воды в Сене, транспортные сбои, ограничения для жителей Парижа и забастовки персонала.

Авторы также указывают на провал миграционной политики, рост межэтнического и межрелигиозного напряжения, всплеск антисемитизма и усиление крайне правых и крайне левых сил.

По версии CBC, вместо обещанного обновления Макрон оставил Францию в состоянии глубокого политического и общественного кризиса.