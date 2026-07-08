Пока Баку говорит о мире, нормализации и добрососедстве, армянское лобби в Европе вновь нагло раскачивает ситуацию. На этот раз Каспар Карампетян, глава Европейской армянской федерации за справедливость и демократию (EAFJD), протащил в Европейском парламенте мероприятие, посвящённое так называемым «армянским политическим заключённым в Азербайджане».

Сам факт появления подобной площадки в стенах Европарламента говорит о многом. Вместо того чтобы поддерживать мирный процесс между Баку и Ереваном, отдельные европейские политики вновь становятся инструментом армянского реваншистского лобби. Под видом «правозащитной» дискуссии публике предлагается политизированная интерпретация событий, игнорирующая международное право, решения суверенного азербайджанского суда и последствия почти тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий.

Это уже не рядовая акция. Это попытка поставить под сомнение итоги восстановления территориальной целостности Азербайджана и представить лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, в образе «жертв».

Кто такой Каспар Карампетян? Карампетян — одна из наиболее одиозных фигур армянского лобби в Брюсселе. На протяжении многих лет он выстраивал сеть политического влияния в европейских институтах, превращая отдельные структуры Европарламента в площадку для систематических антиазербайджанских кампаний.

Генеральная прокуратура Азербайджана ещё в 2018 году объявила Карампетяна в международный розыск. Ему инкриминируются незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, неоднократные визиты на оккупированные территории без согласия официального Баку, а также публичные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности страны.

Однако политическая деятельность — лишь одна сторона его биографии. До того как стать «правозащитником», Карампетян сделал состояние на торговле алмазами из конфликтных регионов Африки. Именно эти средства позволили ему создать сеть политического влияния в Европе.

На протяжении многих лет он финансировал мероприятия, организовывал визиты европейских депутатов в период оккупации Карабаха, поддерживал проведение антиазербайджанских конференций и активно участвовал в продвижении резолюций, направленных против Баку.

Особенно часто имя Карампетяна упоминалось рядом с бывшим вице-президентом Европарламента Евой Кайли и другими фигурантами коррупционного скандала Qatargate. Именно возглавляемая им федерация долгие годы активно спонсировала «группу дружбы с Арменией» в Европарламенте, превратив её в настоящую фабрику антиазербайджанских заявлений.

Не менее показательно и другое обстоятельство. Карампетян тесно связан с послом Армении в Европейском союзе Тиграном Балаяном. Возникает закономерный вопрос к Еревану и лично Николу Пашиняну: почему официальный представитель Армении сотрудничает с человеком, объявленным Азербайджаном в международный розыск? Это личная инициатива дипломата или согласованная политика Еревана?

Пока армянский премьер заявляет о стремлении к миру и нормализации отношений, представители Армении в европейских столицах продолжают работать с людьми, которые последовательно ставят под сомнение территориальную целостность Азербайджана и пытаются вернуть в международную повестку давно закрытый карабахский вопрос.

Именно так и выглядит классическая гибридная политика: публично говорить о мире, а параллельно через зарубежные площадки продвигать противоположную повестку.

С другой стороны, Европейский парламент в который раз показывает своё истинное лицо. Предоставлять площадку такому персонажу, как Карампетян, — значит сознательно становиться инструментом армянского реваншизма. Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами Европы, депутаты снова дают трибуну для лжи и пропаганды. Это уже устойчивая антиазербайджанская платформа.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в соответствии с международным правом. Этот вопрос закрыт. Никакие конференции, плакаты и попытки представить обвиняемых в тяжких преступлениях «политзаключёнными» изменить этот факт не способны.

Европейским политикам пора определиться, что для них важнее — уважение принципов международного права или обслуживание интересов лоббистских структур с сомнительной репутацией. Пока же Брюссель вновь демонстрирует, что готов предоставлять трибуну тем, кто годами строил свою деятельность на дискредитации Азербайджана и поддержке армянского реваншизма.