Соединенные Штаты могли бы вывести вообще все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на двусторонней встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, американский лидер подверг резкой критике противодействие Европы стремлению США получить суверенитет над этим островом. «И когда они (европейцы — ред.) на это не пошли… И с учетом всех тех денег, которые мы тратим, чтобы помогать им с Россией… Мы вообще не обязаны тратить никакие деньги. Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — подчеркнул глава администрации США.

«И ей (Европе — ред.) лучше бы быть поосторожнее. С иммиграцией и энергетикой. Если она не будет аккуратнее с этими двумя моментами, то Европы больше не будет», — убежден Трамп.