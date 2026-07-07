Власти стран Балтии готовятся к массовым депортациям русскоязычных жителей, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Страны Балтии открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос» и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях», — сказал Лукьянцев на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах.

Перед этим в МИД РФ заявили о намерении обратиться в Международный суд ООН из-за «систематического ущемления» прав этнических русских в Латвии, Литве и Эстонии. В ведомстве отмечали, что власти стран Балтии «запрещают» использование русского языка, «переписывают историю» и занимаются «карательной политикой репрессий и запугиваний».