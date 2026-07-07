В рамках проекта «Азербайджанская ДНК» получены новые результаты генетического исследования, которые, по словам исследователей, подтверждают устные предания о происхождении одного из азербайджанских родов из Йемена.

Как сообщил генетик-исследователь и администратор проекта «Азербайджанская ДНК» Орхан Хансувар, анализ Y-ДНК жителя села Абдинли Ярдымлинского района показал принадлежность к гаплогруппе J2-M205.

По данным исследователя, возраст общего предка этой ветви оценивается примерно в 6900 лет. Данная генетическая линия наиболее распространена среди семитских народов Южной Аравии, прежде всего в Йемене, а также в странах Леванта- восточной части Средиземного моря.

«Согласно семейным преданиям, предки этого рода прибыли из Йемена. Генетический анализ подтвердил эту гипотезу», — отметил Хансувар.

По его словам, древнейшие образцы этой линии были обнаружены на йеменском острове Сокотра, где обнаружено более 14 древних ДНК-образцов с аналогичной мутацией. Эта ветвь также встречается у представителей древних южноаравийских народов, включая мехри, хобьот и шехри.

Исследователь добавил, что род по мужской линии генетически связан с древней ДНК, обнаруженной в археологическом памятнике Абу-Сир аль-Малек в египетской провинции Бени-Суэйф. Предполагается, что там общий предок жил около 6000 лет назад.

«Наиболее интересно то, что родословная из деревни Абидинли связана по отцовской линии с египетской мумией, возраст которой оценивается в 30-40 лет, найденной в археологическом лагере Абусир-эль-Малек в провинции Бани-Сувейф в Египте и датируемой 6000 лет назад», — отметил Хансувар.

Кроме того, эта же генетическая ветвь ранее была выявлена у представителей одного из родов в махалле «Ибром Оба» села Шагласер Ленкоранского района, а также в селе Бабасер Масаллинского района.

Хансувар уточнил, что исследованный образец является персональным и внесен в базу проекта под научным регистрационным номером. При этом для более точного определения времени разделения линий необходим расширенный анализ.