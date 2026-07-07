Саммиты авторитетных международных организаций интересны не только сами по себе. Это ещё и площадка для множества встреч «на полях». Встреча глав государств — членов НАТО в Турции не исключение.

И особое внимание здесь привлекают две встречи президента США Дональда Трампа. Уже анонсированы его переговоры с президентом Украины Зеленским. Это новость ожидаемая и сенсационная одновременно. После первых переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме, где беседа сорвалась на повышенные тона, многие эксперты прямо прогнозировали, что США из «украинского кейса» уйдут вообще. Однако этого не происходит. Более того, как раз накануне саммита президент Украины заявил о критической нехватке ракет для ЗРК Patriot, и это очень похоже на оружейную заявку. Впрочем, как пройдёт и чем закончится новая встреча, до её фактического начала прогнозировать очень трудно.

Однако не меньше внимания привлекают другие анонсированные переговоры. Президент США намерен встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шаара. И вот это уже действительно может означать геополитический переворот. Новое правительство Сирии положило конец гражданской войне и смогло взять под контроль практически всю территорию страны. Сирия перестала быть пространством, где на части территории создали базы США, располагались иранские базы и другие военные объекты и т. д. Но не только.

Приход к власти нового правительства в Сирии резко изменил расстановку сил на Ближнем Востоке. Считалось, по сути дела, что Ливан является иранским протекторатом, а в свою очередь, сирийским. Но теперь игроком номер один на сирийском поле стала Турция. Та самая Турция, чьё влияние в НАТО и так растёт.

А Трампу с сирийским лидером есть что обсудить. Особенно на нынешнем непростом фоне. Не последнюю роль здесь играют отношения с Израилем. Здесь и так было неспокойно, прежде всего из-за Голанских высот. Сирия по-прежнему считает их своими, на что имеет все законные основания, а Израиль отказывается возвращать. Теперь же ситуация накалилась ещё и из-за израильской операции в Газе. Тема непростая, особенно если учесть, что у Израиля растёт напряжённость ещё и с Турцией, у которой свои рычаги влияния на Сирию.

Наконец, у Трампа есть ещё одна причина искать подходы к новому руководству в Дамаске. Это всё тот же Иран, где Вашингтону так и не удалось сокрушить режим и получить на месте исламской республики что-то менее радикальное. Судя по всему, в США готовились к «иракскому варианту», где режим рухнул и рассыпался уже под воздушными ударами, а сухопутное вторжение прошло без ожидаемого сопротивления. В Иране бомбардировки к падению режима не привели. Более того, иранская оппозиция в лице сторонников сына бывшего шаха практически ушла и с улиц, и из медийной повестки.

А это уже вынуждает американского лидера искать новые ходы и новых союзников. Особенно из числа стран, сопредельных с Ираном, и лидеров, у которых с Ираном свои счёты. Ахмед аш-Шаара как бы подходит по всем статьям. Но маловероятно, что новая Сирия, так же как и Турция, станет ввязываться в американскую игру против Ирана. Особенно на фоне того, как непродуманно Вашингтон провёл первый тайм.