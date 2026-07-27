Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам с предупреждением в связи с сильным ветром, который наблюдается в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов страны.

В этих районах действует желтый и оранжевый уровень погодной опасности.

В дорожной полиции призвали участников движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое предупреждение адресовано водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами и крупногабаритными грузами, которым рекомендовано учитывать повышенный риск при движении и надежно закреплять перевозимый груз.

Автомобилистам также советуют не оставлять транспортные средства рядом с объектами, представляющими опасность при сильном ветре, и по возможности парковать их в закрытых помещениях.

Кроме того, из-за пыли, поднятой ветром, на открытых участках дорог ухудшилась видимость. В связи с этим водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и проявлять особую осторожность при обгонах и маневрах.

Пешеходов призвали учитывать погодные условия и избегать действий, которые могут создать угрозу для их жизни и здоровья, а также для других участников дорожного движения.