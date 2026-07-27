Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 28 м/с.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в регионах также наблюдается сильный северо-западный ветер.

По данным ведомства, порывы ветра достигают 23 м/с в Мингячевире, 22 м/с — в Нафталане, 20 м/с — в Хачмазе и Гяндже, 19 м/с — в Геранбое -19, 16 м/с — в Шабране.

Как заявила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Она отметила, что в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,4–1,7 раза:

«Наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер и связана с метеорологическими условиями. Причиной такой погоды стал сильный северо-западный ветер, начавшийся сегодня утром и распространивший по прилегающим территориям массы пыли, образовавшиеся на сухой поверхности земли. Ожидается, что в связи с синоптической ситуацией пыльная погода сохранится до полудня завтрашнего дня».