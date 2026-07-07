С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 украинких беспилотников.

Большая часть нейтрализована ПВО на дальних подступах, сообщил Собянин. На подлете к Москве уничтожено 36 БПЛА.

Система NASA FIRMS фиксирует пожары сразу в нескольких районах аннексированного Крыма, где атакованы подстанции. К северу от Керчи зафиксирован пожар в море. Возможно, было атаковано судно.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке. Атаковано Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

Трое человек пострадали, повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил врио главы региона Александр Шуваев. Есть перебои в электро- и водоснабжении, уточнил губернатор.