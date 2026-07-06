Франция смягчила позицию по возможной продаже Турции франко-итальянской системы ПВО SAMP/T, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, Париж готов перейти к более предметным переговорам с Анкарой после нескольких лет политического сопротивления.

Сдвиг произошёл после переговоров Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони 25 июня, накануне саммита НАТО в Турции. При этом процесс пока находится на ранней стадии.

Турция заинтересована в SAMP/T для создания собственной системы ПВО и ПРО Steel Dome. Анкара также рассматривает американские Patriot, но делает акцент на передаче технологий и совместном производстве.

Ранее проект тормозился из-за разногласий между Парижем и Анкарой по Сирии, Ливии, Восточному Средиземноморью, Греции и Кипру.

Макрон и Эрдоган, как ожидается, обсудят этот вопрос на полях саммита НАТО.