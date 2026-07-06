УЕФА в своем заявлении назвал беспрецедентным, необъяснимым и неоправданным решение ФИФА заменить автоматическую дисквалификацию игрока сборной США Фоларина Балогуна на испытательный срок перед матчем 1/8 финала чемпионата мира.

В европейском футбольном органе признали, что иногда правила допускают толкования, но не в случае Балогуна.

В УЕФА отметили, что пункт регламента о минимальной автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков в аналогичной ситуации отбыли свои дисквалификации.

Балогун, лучший бомбардир сборной США, должен был пропустить 1/8 финала с Бельгией 7 июля из-за полученной в предыдущем матче красной карточки. Дисциплинарный комитет ФИФА заменил ему отстранение на годичный испытательный срок.

С этим решением не согласился Королевский футбольный союз Бельгии.