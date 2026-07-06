Появившиеся в российских СМИ сообщения о возможном объявлении новой мобилизации после выборов в Государственную думу в октябре 2026 года пока остаются на уровне предположений. Однако, если такое решение будет принято, оно может затронуть в том числе граждан Азербайджана, получивших российское гражданство и не отказавшихся от гражданства Азербайджана. Данную информацию Minval Politika прокомментировал депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов.

По его словам, опыт последних нескольких лет показывает, что мобилизационные мероприятия в России проводились не массово, а в ограниченном формате.

«Практика последних трех-четырех лет показывает, что мобилизация проходила поэтапно и в ограниченном формате. Это не была всеобщая мобилизация, а скорее привлечение отдельных категорий граждан», — отметил депутат.

Аллахверанов напомнил, что в предыдущие годы в российские вооруженные силы привлекались также иностранцы, недавно получившие гражданство РФ. Однако и тогда, по его словам, действовали специальные правила, не предполагавшие массового призыва всех новых граждан.

По мнению парламентария, в случае объявления новой мобилизации многое будет зависеть от того, какие именно категории граждан попадут под призыв. Отдельное внимание депутат обратил на изменения, происходящие в последние годы в российской системе воинского учета.

По его словам, российское законодательство требует, чтобы все мужчины, получившие гражданство РФ, состояли на воинском учете. Именно поэтому военные комиссариаты совместно с правоохранительными органами регулярно проводят проверки для выявления тех, кто после получения российского паспорта не выполнил эту обязанность.

«За последние год-два проводились рейды, в ходе которых новых граждан России выявляли и требовали постановки на воинский учет. Отказ от выполнения этой обязанности может повлечь уголовную ответственность», — отметил Аллахверанов.

По его словам, среди тех, кто уже поставлен на воинский учет, есть и бывшие граждане Азербайджана, получившие российское гражданство. При этом сам факт постановки на учет еще не означает автоматического призыва: «Все будет зависеть от возрастной категории, военной специальности, наличия службы в армии и других критериев. Как правило, под мобилизацию первыми подпадают лица, имеющие военную подготовку или офицерские звания».

Говоря о количестве выходцев из Азербайджана, имеющих российское гражданство, Аллахверанов отметил, что точной статистики сегодня нет. Он напомнил, что ранее получение гражданства РФ сопровождалось отказом от азербайджанского, благодаря чему соответствующая информация была доступна государственным органам Азербайджана. Однако впоследствии российское законодательство изменилось, и обязательство отказа от гражданства Азербайджана отменили. При этом обладатели второго гражданства должны были уведомлять дипломатические представительства Азербайджана, однако, как отметил депутат, далеко не все выполняли это требование, поэтому точный учет вести стало значительно сложнее.

Аллахверанов также рассказал, что в разные годы интерес к получению российского гражданства существенно менялся. По его словам, до середины 2000-х годов российские паспорта ежегодно получали около двух-трех тысяч граждан Азербайджана. Затем, после введения в России ограничений для иностранных граждан на занятие розничной торговлей, количество желающих резко выросло и достигало пяти-шести тысяч человек в год. Однако позднее ситуация изменилась.

«После введения новых правил ведения бизнеса, а затем на фоне войны и экономических санкций интерес к получению российского гражданства заметно упал. Многие рабочие места были сокращены, и число желающих получить гражданство РФ резко уменьшилось», — отметил парламентарий.

По оценке депутата, за последние два десятилетия российское гражданство получили десятки тысяч выходцев из Азербайджана. В различных источниках фигурировали оценки в пределах 150–200 тысяч человек, однако Аллахверанов подчеркнул, что эти цифры не являются официально подтвержденными.

«Точные данные, безусловно, имеются у российских государственных структур. Возможно, соответствующей информацией располагают и дипломатические представительства Азербайджана в России», — заключил депутат.