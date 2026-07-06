Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил белорусским военным, что их не будут отправлять воевать на Украину. Об этом он сказал на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает БелТА.

«Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов», — сказал Лукашенко.

По его мнению, к затягиванию войну в Украине стремится международная «партия войны». Лукашенко также обвинил Евросоюз в милитаризации и закупке «ударно-наступательных вооружений».