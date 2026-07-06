Сегодня в некоторых частях Ясамальского и Низаминского районов Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 возникнут ограничения в подаче электроэнергии на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Кямала Рагимова, Дадаша Буньядзаде, Хагана Дадашова, Хыдыра Мустафаева.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в Низаминском районе Баку с 10:00 до 13:00 перебои в электроснабжении затронут отдельные участки улиц Мирзы Алекбера Сабира и Энергетик в поселке Кешля.

После завершения ремонтных работ данные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.