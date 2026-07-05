Война между Азербайджаном и Арменией закончена. Баку и Ереван продвигают мирный процесс. Подписаны вашингтонские договорённости. Но страшные последствия войны продолжают напоминать о себе. В особенности — боевых действий начала девяностых. И одна из самых болезненных проблем — судьба пропавших без вести, и военных, и гражданских. Речь идёт, напомним, о 4 тысячах человек.

Строго говоря, со стороны Азербайджана этот вопрос стоял в повестке дня всегда. Однако сдвинуться с мёртвой точки удалось только после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации. Именно на освобождённых территориях регулярно обнаруживаются массовые захоронения как гражданских, так и военнопленных. Так, в феврале 2021 года массовое захоронение с останками семи человек было обнаружено в селе Дашалты. На следующий год — страшная находка в селе Эдилли. Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев тогда сообщил, что в нём находятся тела азербайджанских военнослужащих, которые, предположительно, были казнены армянскими сепаратистскими силами во время войны 1990-х годов. В том же году — массовое захоронение в селе Сарыджалы. По данным властей, в нём находились останки людей, погибших и захороненных в 1992 году. И это далеко не полный список.

Но самое главное — есть ещё Армения. Та самая Армения, где тоже содержались азербайджанские пленные и заложники и куда доступ соответствующим азербайджанским инстанциям по понятным причинам закрыт.

Но как раз в эти дни в социальных сетях вновь появились откровения Манвела Григоряна — Тушёнки-Манвела, того самого генерала, у которого дома при обыске нашли ящики с тушёнкой, солдатским бельём, автомобиль скорой помощи и даже похоронный венок.

Этот самый Манвел Григорян рассказал, что привёз с собой «сотни пленных», а многих из них держал у себя дома в качестве рабов. Одного из них перекрестил в Симона Симоняна. Сначала Григорян признавал, что речь идёт о пятнадцатилетнем подростке. Потом понял, как это звучит, и тут же сменил легенду: дескать, это был «здоровый бык», подготовленный спецназовец и т. д. Как утверждал Григорян, он передал этого пленного Красному Кресту. Правда, не зная настоящего имени азербайджанского пленного, установить, был ли он на самом деле передан МККК, практически невозможно.

Зато прекрасно понятно другое. Прояснение судьбы пропавших без вести, контроль за положением военнопленных, а тем более гражданских заложников — это прямая обязанность Красного Креста. Азербайджанское общество Красного Полумесяца работает уже несколько десятков лет. Тем не менее МККК поспешил открыть свои офисы и в Баку, и в Ереване, и даже в Ханкенди, причём в Ханкенди офис подчинялся не бакинскому, а ереванскому. У МККК были практически все полномочия и условия для того, чтобы отслеживать судьбу военнопленных и гражданских заложников. Но…

К деятельности МККК в Азербайджане предостаточно претензий. И офисы этой организации в Баку и Ханкенди по настоянию властей Азербайджана были закрыты не зря. Но намеренно вынесем за скобки и контрабанду на лачинской дороге, и факты, когда сотрудники этой вроде бы уважаемой организации занимались разведывательной деятельностью, и даже случаи, когда выводили из окружения под видом «тяжелораненых» вполне себе боеспособных армянских военнослужащих. Сосредоточимся исключительно на деятельности МККК в вопросе пленных и заложников. Точнее — на бездеятельности.

В прессе публиковалось душераздирающее письмо азербайджанского военнопленного Лачина Новрузова. На письме — штамп Красного Креста. Теоретически, если пленный попадает в поле зрения МККК, это должно означать, что в его отношении соблюдаются Женевские конвенции, есть шансы на безопасность и на обмен. Но Лачин Новрузов погиб в плену. Прояснять обстоятельства его гибели МККК не счёл необходимым. И таких случаев несколько десятков!

Ещё один факт. Целая группа азербайджанских военнослужащих, которым как бы тоже «повезло» попасть в поле зрения МККК, была убита в плену, по официальной версии армянской стороны, «при попытке к бегству». При этом у восьмерых — пулевые ранения в голову, что явно указывает на казнь. Уже военное преступление. Но… МККК промолчал.

В 2006 году регион посетил докладчик ПАСЕ по пленным и без вести пропавшим Лео Платвоет. В 2007 году появился его доклад, в котором он констатировал, что «был поражён сообщениями, которые получил от семей пропавших без вести, а также от властей и администрации о том, что некоторые из пропавших без вести могут быть живы и содержаться в официальном или неофициальном плену». Как отмечал Платвоет, он «слышал о тайных лагерях для задержанных, о золотых приисках и химических заводах, где заключённых содержали и заставляли работать. Поступали сообщения о пропавших без вести, находившихся в качестве рабов в семьях, о женщинах, которых заставляли заниматься проституцией, а также о торговле органами. Также поступали сообщения о захвате заложников, требовании выкупа и организации обмена». МККК эти сведения просто проигнорировал.

И тут возникает вопрос. Понятно, что Азербайджан поступил совершенно правильно и обоснованно, закрыв офисы МККК. Но достаточно ли этого? По идее, начать своё внутреннее расследование должен был сам Красный Крест. Но, зная уровень коррупции в этой организации, зная, как докладчики МККК во время Второй мировой войны умудрились посетить Освенцим и «не заметить» там газовых камер, зная, как опозорился МККК в Грузии и Украине, в такое внутреннее расследование верится не очень. А это значит, что и в других точках мира военнопленные и гражданские заложники останутся без помощи.