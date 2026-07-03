Франция продолжает «пробивать дно» на южнокавказском треке. 1 июля программа «Христиане Востока» французского телеканала France 2, входящего в группу France Télévisions, на своей странице в Facebook опубликовала анонс документального фильма «История христиан Кавказа».

Авторами фильма являются Томас Валлю и Гийом Жюэриан. Сказать, что этот «документальный фильм» изобилует фейками и откровенными провокациями, — это ничего не сказать.

Для начала в публикации утверждается, будто бы «после переселения армян из Арцаха (Нагорного Карабаха) в Азербайджане будущее религиозного наследия становится важным вопросом памяти и истории».

То есть когда в Карабахе армянские оккупанты разрушили 63 из 67 мечетей, а в уцелевших держали свиней, когда разграбили музеи, кладбища, усыпальницы, святилища, это, оказывается, не было «важным вопросом памяти и истории». Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность и государственный суверенитет в Карабахе, принял все меры для защиты действительно ценного архитектурного наследия — в том числе христианских церквей и монастырей. Сегодня там ведутся реставрационные работы.

«Разрушены», если уж использовать технологии французских кликуш, религиозные сооружения, выстроенные в период армянской оккупации в Азербайджане. Но, согласно международному праву, такой «нахалстрой» оккупантов никаким особым статусом не пользуется. Поэтому хачкары в честь погибших армянских «зинворов», церкви и часовни на территории бывших военных частей и идут под нож бульдозера.

Терпеть на своей территории наследие оккупантов Азербайджан не подписывался. Так к чему же тогда истерика и живописное биение лысинами по паркету?

Однако на этом французские фальсификаторы не останавливаются. Они пытаются перебрать историю Кавказской Албании. И усиленно продвигают версию, как видно уже из опубликованного трейлера, будто бы Кавказская Албания прекратила своё существование уже в X–XI веках, а с этого времени на этих территориях установилось армянское господство.

Таким образом, авторы ставят под сомнение существование албанских церквей в современную эпоху и связь ряда христианских памятников региона с наследием Кавказской Албании.

А теперь — немного истории. Да, Кавказская Албания как государство прекратила существование. Но Албанская церковь продолжала существовать. У неё имелся свой католикос, действовали монастыри и церкви. Серьёзное же армянское присутствие на азербайджанских территориях начинается в XIX веке, уже после Туркманчайского договора, когда Российская империя начинает свою переселенческую политику. Ей нужен христианский форпост на Кавказе, и сюда активно переселяют армян из Персии и Османской империи.

Более того, в нарушение всех этических и канонических законов имущество и приходы Албанской церкви российские власти передают церкви армянской.

И что же — французы об этом не знают? В научных кругах знают, в религиозных — знают, в Ватикане знают, а вот в редакции France 2 ни сном ни духом? Или же, на фоне нынешнего политического курса официального Парижа, сознательно идут на провокации и фальшивки?

Будем реалистами. Содержание трейлера позволяет сделать вывод, что фильм подготовлен с целью поставить под сомнение исторические факты и позицию Азербайджана по вопросу Кавказской Албании, представляемые международному сообществу, а также транслировать вполне определённые политические и идеологические посылы по этой теме. И неудивительно, что этой грязной работой занимаются именно французские журналисты.

Судя по всему, в Париже ещё не потеряли надежду пролезть на Кавказ через армянскую дверь. Только не поняли, что пользуются при этом устаревшими и фальшивыми картами.