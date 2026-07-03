В современных геополитических и геоэкономических дискуссиях проект Среднего коридора чаще всего рассматривается через призму бетона, стали и логистических схем. Аналитики и политики обсуждают пропускную способность портов Актау и Баку, модернизацию железных дорог, тарифную политику и обход санкционных маршрутов. Однако в этой гонке инфраструктур упускается из виду один критический, экзистенциальный фактор — демография.

Именно демографические процессы на Южном Кавказе станут тем невидимым фильтром, который определит, превратится ли Средний коридор в устойчивую евразийскую артерию или останется амбициозным, но недогруженным проектом.

В XXI веке конкурируют не только транспортные узлы, но и рынки труда. Главная уязвимость Среднего коридора кроется в базовой статистике. Через регион, имеющий колоссальное транзитное значение для глобальной торговли, проходит маршрут, обслуживаемый сравнительно небольшим населением. На всем Южном Кавказе проживает около 18 миллионов человек. Для сравнения, только население Турции превышает 85 млн, Ирана — около 90 млн, Казахстана — более 21 млн, а Узбекистан уверенно движется к 40 млн.

Получается структурный парадокс, поскольку через относительно малонаселенный регион проходит транспортный маршрут мирового значения. Если раньше конкурентоспособность маршрутов определялась исключительно географией и качеством дорог, то сегодня на первый план выходит человеческий капитал. Средний коридор требует десятков тысяч высококвалифицированных специалистов — инженеров, логистов, моряков, IT-архитекторов, таможенников и строителей. Даже идеально построенная инфраструктура мертва без людей, способных ею управлять.

Демографическая карта Южного Кавказа крайне неоднородна, что создает разный стартовый потенциал для каждой из стран-участниц коридора. Среди трех стран региона лишь Азербайджан обладает неоспоримым демографическим преимуществом. Население страны приближается к 11 млн, структура населения остается относительно молодой, а экономика демонстрирует устойчивый рост. Это позволяет Баку не только планировать, но и реализовывать масштабные проекты, развивать портовую инфраструктуру, создавать логистические хабы и индустриальные парки. Азербайджан обладает важным преимуществом в виде значительного внутреннего кадрового потенциала, который позволяет обеспечивать развитие и обслуживание Среднего коридора.

Чуть иначе обстоят дела у Грузии. Главным преимуществом Грузии является выход к Черному морю, благодаря которому страна занимает ключевое место в системе Среднего коридора. Однако население страны, по различным оценкам, составляет менее 4 миллионов человек и продолжает сокращаться. Логистический успех Грузии, включая развитие портов Поти и Батуми, Анаклии, а также свободных индустриальных и экономических зон, напрямую зависит от способности Тбилиси привлекать иностранные инвестиции, современные технологии и высококвалифицированные управленческие кадры. Уже сегодня внутренний рынок труда испытывает дефицит специалистов, а с учетом продолжающихся демографических тенденций через 20–30 лет потребность в квалифицированных кадрах может существенно возрасти. Поэтому развитие человеческого капитала, совершенствование системы подготовки специалистов и привлечение международного опыта становятся важными условиями для дальнейшего укрепления роли Грузии в реализации потенциала Среднего коридора.

Армения сталкивается с наиболее сложной демографической ситуацией. Сокращение населения до 3 млн., а по некоторым данным и до 2.5 млн., старение и высокая эмиграция создают жесткие рамки. Если существующие демографические тенденции сохранятся, возможности Армении по участию в масштабных инфраструктурных проектах, включая потенциальное разблокирование региональных коммуникаций, могут оказаться ограничены нехваткой трудовых ресурсов и квалифицированных специалистов. Одновременно сокращение численности населения в приграничных районах создает дополнительные социально-экономические вызовы, что потребует повышенного внимания государства.

Практически все страны Южного Кавказа сталкиваются с рядом смертельных для экономики трендов — эрозией человеческого капитала — старением, снижением рождаемости и массовой эмиграцией.

За последние три десятилетия миллионы граждан покинули регион. Уезжают не просто «лишние рты», а самые мобильные, молодые и образованные специалисты. Эта «утечка мозгов» означает, что через 15–20 лет нехватка инженеров, IT-специалистов и квалифицированных рабочих может стать главным ограничителем развития транспортной экономики региона. Рост пенсионной нагрузки при сокращающейся базе налогоплательщиков вынудит государства перенаправлять бюджеты с развития инфраструктуры на социальные выплаты.

Важно понять, что Средний коридор перестает быть просто «трубой» для транзита грузов. Вокруг него формируется новая экономическая экосистема. Это и индустриальные парки, и свободные экономические зоны, логистические и перерабатывающие центры. Это означает создание десятков тысяч новых рабочих мест. Этот процесс неизбежно ведет к усилению урбанизации и концентрации населения вокруг транспортных узлов. А главными центрами роста станут Баку, Тбилиси, Батуми, Поти, Рустави, а также новые хабы в Карабахском и Зангезурском экономических районах. Поэтому демография напрямую влияет на способность региона использовать этот потенциал, и если города не смогут предоставить жилье и социальную инфраструктуру, рост остановится.

В ближайшие годы страны Южного Кавказа, вероятно, столкнутся с усилением международной конкуренции за квалифицированные кадры. За специалистов в области логистики, инженерии, информационных технологий и управления будут конкурировать не только государства региона, но и страны Европейского союза, Турция, государства Персидского залива и Центральной Азии. В этих условиях особое значение приобретает способность государств Южного Кавказа создавать привлекательные условия для профессиональной самореализации, конкурентоспособный уровень оплаты труда и высокое качество жизни. В противном случае сохранится тенденция оттока наиболее квалифицированных специалистов в более развитые экономики, что может сказаться на темпах реализации крупных инфраструктурных и логистических проектов.

Понимание демографического фактора позволяет увидеть не только масштабные возможности, но и скрытые риски проекта Среднего коридора.

Средний коридор стимулирует спрос на современные профессии в сфере логистики, транспорта, инженерии, информационных технологий, таможенного администрирования и управления инфраструктурными проектами. Рост заработных плат, создание новых рабочих мест и развитие малого бизнеса вокруг маршрута способны частично сдержать эмиграцию молодежи и превратить регион из преимущественно транзитного пространства в привлекательное место для жизни, работы и инвестиций. Расширение экономических возможностей может способствовать притоку инвестиций, управленческого опыта и профессиональной экспертизы со стороны представителей диаспоры. Рост спроса на квалифицированные кадры будет стимулировать развитие профессионального и высшего образования в сферах логистики, информационных технологий, инженерии и международной торговли. Наличие подготовленных кадров повысит привлекательность Южного Кавказа для международных компаний и будет способствовать укреплению его роли в системе евразийской торговли.

Однако существует риск того, что транспортная инфраструктура будет развиваться быстрее, чем удастся подготовить достаточное количество квалифицированных специалистов для ее эффективной эксплуатации и обслуживания. А снижение рождаемости, старение населения и продолжающаяся эмиграция молодежи могут привести к долгосрочному дефициту трудовых ресурсов и специалистов в ключевых отраслях экономики. Концентрация инвестиций и экономической активности преимущественно в крупных городах и логистических центрах может усилить дисбаланс регионального развития и создать дополнительные сложности для приграничных территорий. А при сохранении дефицита кадров отдельные отрасли экономики могут все больше зависеть от привлечения иностранной рабочей силы, что потребует проведения взвешенной миграционной и социальной политики.

Так что будущее Среднего коридора определяется не только пропускной способностью портов, протяженностью железнодорожных магистралей и объемами грузоперевозок. Его долгосрочная эффективность будет во многом зависеть от способности государств Южного Кавказа обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала. Для этого необходимо сохранить демографический потенциал, создавать условия для снижения эмиграции и возвращения представителей диаспоры, привлекать высококвалифицированных специалистов и инвестировать в развитие современного, конкурентоспособного рынка труда. Именно поэтому демографическая политика постепенно становится одним из ключевых элементов экономической, инвестиционной и транспортной стратегии стран Южного Кавказа. Государства, которым удастся создать благоприятные условия для жизни, профессиональной самореализации и привлечения талантливых специалистов, получат дополнительные преимущества в формирующейся архитектуре евразийских транспортных и торговых связей.