На прошедшей неделе в Китае с большим размахом отметили 105-ю годовщину со дня основания Коммунистической Партии Китая. Для современного Китая это прежде всего важный политический рубеж, позволяющий руководству страны подвести итоги развития за последнее десятилетие, определить приоритеты на будущее и продемонстрировать внутреннему и внешнему миру устойчивость политической системы.

Юбилей совпал с завершающим этапом реализации целей 14-й пятилетки (2021–2025), результаты которой продолжают оцениваться в 2026 году. Именно в этот период Китай завершает переход к новой модели экономического роста, основанной на развитии высоких технологий, искусственного интеллекта, цифровой экономики и внутреннего потребления.

Помимо этого, юбилей проходил в условиях обостряющегося соперничества между ведущими политическими центрами силы. Торгово-технологическое соперничество с США, санкционное давление, конфликты на Ближнем Востоке и в Европе, а также перестройка мировой экономики усиливают стремление Пекина подчеркнуть собственную устойчивость и независимость.

К тому же 105-летие фактически открывает подготовку к следующему важнейшему политическому рубежу — XXII съезду КПК, который ожидается в 2027 году. Уже сейчас начинается обсуждение долгосрочных задач страны до 2035 года и середины XXI века. В этом смысле нынешний юбилей стал своеобразным стартом нового политического цикла.

Особую символическую нагрузку имеет и то, что именно под руководством Си Цзиньпин партия прошла период наиболее масштабной реформы власти со времен Мао Цзэдуна. Сегодня КПК позиционируется не только как правящая партия, но и как главный институт обеспечения национальной безопасности, технологического развития, социальной стабильности и реализации внешнеполитической стратегии Китая.

Наконец, нынешняя годовщина имеет и важное идеологическое измерение. Если раньше подобные юбилеи в значительной степени посвящались революционному прошлому партии, то сегодня акцент заметно сместился на будущее. Главной темой стало не столько напоминание об истории КПК, сколько демонстрация того, что именно партия должна привести Китай к реализации концепции «великого возрождения китайской нации» к 2049 году — столетию образования Китайской Народной Республики.

Центральным элементом программы торжеств стало Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на торжественном собрании по случаю 105-летия основания КПК. В отличие от речи 2021 года, во время столетнего юбилея партии, посвященной ее достижениям и успехам национального развития, нынешнее выступление было сосредоточено на обеспечении устойчивости государства в условиях нарастающей геополитической нестабильности, технологического соперничества и усиления внешнего давления.

Центральной темой выступления стала Коммунистическая партия как главный институт обеспечения национальной безопасности и политической стабильности. Если ранее основным источником легитимности КПК выступали высокие темпы экономического роста, то сегодня партия все в большей степени обосновывает свою руководящую роль способностью эффективно управлять страной в условиях кризисов и возрастающих внешних рисков. В этой связи экономическое развитие рассматривается уже как производная от политической стабильности, высокого качества государственного управления и способности системы адаптироваться к меняющейся международной обстановке.

Особое внимание Си Цзиньпин уделил необходимости постоянного совершенствования партийного управления, укрепления внутрипартийной дисциплины и борьбы с коррупцией, которая была представлена уже не просто как проблема государственного аппарата, а как один из факторов национальной безопасности. Аналогичный подход прослеживается и в вопросах военного строительства. Председатель КНР вновь подчеркнул принцип абсолютного руководства партии над вооруженными силами, рассматривая политическую лояльность армии как важнейшее условие реализации долгосрочной стратегии развития страны.

Во внешнеполитической части выступления Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая принципам многосторонности, взаимовыгодного сотрудничества и построения «сообщества единой судьбы человечества», одновременно подчеркнув, что Пекин исходит из долгосрочного характера стратегического соперничества с ведущими мировыми центрами силы. Примечательно, что, несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг Тайваня, соответствующий раздел выступления практически не содержал новых или более жестких формулировок. Тайваньский вопрос вновь был представлен как неотъемлемая часть процесса «великого возрождения китайской нации», однако без усиления конфронтационной риторики. Это свидетельствует о стремлении китайского руководства сохранить преемственность своей позиции, не превращая юбилейное выступление в инструмент эскалации, несмотря на сохраняющуюся напряженность в Тайваньском проливе.

Таким образом, юбилейная речь фактически зафиксировала переход Китая к новой модели государственного развития. Если предыдущие десятилетия были ориентированы прежде всего на обеспечение высоких темпов экономического роста и интеграцию в мировую экономику, то сегодня ключевой задачей становится повышение устойчивости политической системы, укрепление национальной безопасности и сохранение способности государства эффективно функционировать в условиях затяжной геополитической конкуренции и глобальной неопределенности.

Таким образом, выступление Си Цзиньпина свидетельствует о том, что главным приоритетом Коммунистической партии Китая становится обеспечение долгосрочной стратегической устойчивости государства как необходимого условия реализации цели «великого возрождения китайской нации». Именно этим объясняется стремление Пекина избегать прямого вовлечения в существующие вооруженные конфликты и жесткое геополитическое противостояние между крупнейшими мировыми центрами силы. В отличие от большинства ведущих держав, Китай последовательно проводит прагматичную внешнюю политику, сохраняя партнерские отношения с различными центрами силы и стремясь минимизировать издержки глобальной турбулентности. Такой курс позволяет Пекину концентрировать ресурсы на внутреннем развитии, технологической модернизации и укреплении национальной конкурентоспособности, рассматривая стратегическую стабильность как важнейшее условие достижения долгосрочных государственных целей.