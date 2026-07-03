Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Петра

Байр в очередной раз продемонстрировала, насколько оторванными от реальности остаются некоторые европейские бюрократы. В интервью азербайджанской службе радио «Свобода» она фактически выдвинула Баку ультиматум: «выпустите известных политзаключённых» — в обмен на возобновление мандата. И тут же посетовала, что Азербайджан включил её в чёрный список и закрыл въезд в страну. Требовать уступок, сопровождая их угрозами, а затем выражать недовольство ответными мерами — весьма показательная логика.

Этот демарш — не случайная оговорка, а симптом системного кризиса института, который давно превратился в пережиток прошлого. ПАСЕ, задуманная когда-то как площадка для диалога, сегодня представляет собой мало кому известный в самой Европе клуб, где горстка политиков и лоббистов пытается навязывать повестку, актуальную разве что для начала 1990-х. Мир кардинально изменился, а они продолжают жить в эпохе однополярного доминирования и иллюзий о «европейских ценностях» как универсальном инструменте давления.

Для Азербайджана пребывание в этой структуре уже давно потеряло всякий практический смысл. Два года фактического неучастия в работе ПАСЕ не только не нанесли стране никакого ущерба, но и совпали с заметным укреплением её позиций на международной арене. Экономика растёт, энергетическая дипломатия расширяется, военная промышленность развивается, а стратегические партнёрства с Турцией, США, странами тюркского мира и Ближнего Востока становятся всё более весомыми. Пока европейские функционеры занимаются риторикой и «чёрными списками», Азербайджан решает реальные задачи суверенитета и развития.

Выход из ПАСЕ — не угроза, а логичный шаг. Никаких серьёзных барьеров или экономических последствий нет. Институт, о существовании которого большинство европейцев даже не подозревает, не даёт Азербайджану ничего, кроме периодических скандалов и попыток внешнего диктата.

Требования по «политзаключённым» звучат особенно цинично на фоне того, как сама Европа закрывает глаза на реальные нарушения прав человека у своих партнёров, когда это выгодно.

Достаточно вспомнить ситуацию в Армении накануне парламентских выборов: по сообщениям армянской оппозиции, число задержанных и арестованных сторонников оппозиционных сил превысило 1000 человек. Только в день голосования, 7 июня, были задержаны около 150 человек, включая руководителей избирательных штабов и ответственных представителей блока Самвела Карапетяна. Сообщалось также о задержаниях журналистов и принудительной отправке ряда граждан на военную службу. Несмотря на масштаб происходящего, громких заявлений и требований со стороны европейских структур практически не последовало.

Мир больше не тот, где Брюссель или Страсбург могли диктовать условия. Геополитика вернулась к жёсткому балансу интересов, где ценятся реальная сила, ресурсы, стабильность и способность защищать свои позиции. Азербайджан это прекрасно понимает. Пока ПАСЕ занимается самопиаром и старыми нарративами, Баку строит будущее на своих условиях.

Собака лает — караван идёт. Азербайджан уже давно идёт своим путём, и никакие ультиматумы из устаревших европейских кабинетов этот курс не изменят. Пора официально зафиксировать реальность: структура, потерявшая значимость, не заслуживает места в повестке современной азербайджанской внешней политики. Время ПАСЕ прошло. А время Азербайджана — суверенного, сильного и уверенного в себе государства — только набирает ход.