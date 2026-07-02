Согласно социологическому опросу Агентства развития медиа (MEDİA), проведенному в мае 2026 года методом личных интервью среди 1210 респондентов, уровень доверия к президенту Ильхаму Алиеву достиг 87,7%. Положительно оценивают его деятельность 93,6% граждан, а 81,9% считают главу государства безальтернативным политическим лидером. Эти цифры фиксируют не просто высокий рейтинг, а редкий в современном мире феномен глубокой и рациональной легитимности.

В эпоху, когда во многих странах доверие к институтам власти последовательно снижается, а политические системы сталкиваются с кризисом представительства и растущей поляризацией, Азербайджан демонстрирует противоположную динамику. Здесь доверие к лидеру формируется не через абстрактные процедурные механизмы, а через последовательное выполнение исторической миссии — завершение государственного строительства и восстановление национального достоинства.

Исторический фундамент доверия

Ключевым событием, определившим нынешний уровень консолидации общества вокруг президента, стала 44-дневная Отечественная война 2020 года. Победа не просто вернула оккупированные территории. Она завершила многолетний процесс, начатый в 1991–1993 годах, — процесс обретения Азербайджаном полноценного суверенитета. До 2020 года страна существовала в состоянии «замороженного конфликта», когда часть территории находилась под контролем Армении, а вопрос о территориальной целостности оставался открытым. Решение Ильхама Алиева о проведении военной операции стало актом исторической ответственности. Оно требовало не только военной готовности, но и политической воли, стратегического расчета и готовности нести бремя последствий.

Именно в такие моменты проявляется природа настоящей легитимности. Она возникает не из ритуального подтверждения на выборах, а из способности лидера в критический момент взять на себя ответственность за судьбу нации и привести ее к победе. Общество это помнит и ценит.

Дальновидная политика и опора на национальные интересы

Высокий уровень доверия во многом объясняется тем, что президент Алиев последовательно проводит политику, в которой приоритет национальных интересов не является декларацией, а ежедневной практикой. Это проявляется и в энергетической дипломатии, и в развитии военно-промышленного комплекса, и в выстраивании многовекторных международных отношений без ущерба для суверенитета.

Азербайджан превратился в ключевого игрока Южного Кавказа и важного элемента региональной безопасности. Страна не просто реагирует на внешние вызовы — она активно формирует повестку, участвует в создании новых транспортных и энергетических коридоров, укрепляет обороноспособность. В мире, где многие государства вынуждены выбирать между безопасностью и суверенитетом, Азербайджан демонстрирует возможность совмещать и то, и другое.

Личностные качества и объединяющая роль

В опросе MEDİA особо подчеркивается восприятие президента как объединяющей фигуры в рамках общенациональных интересов. Это не случайность. Ильхам Алиев обладает редким для современного политика сочетанием качеств: стратегическим мышлением, способностью к долгосрочному планированию и одновременно решительностью в принятии сложных решений. Он не стремится к популизму и не подстраивается под сиюминутные настроения. Его авторитет внутри страны и на международной арене опирается на предсказуемость и последовательность.

В условиях, когда многие политические системы страдают от дефицита авторитетного лидерства, азербайджанское общество видит в своем президенте человека, который не только управляет текущими процессами, но и несет историческую ответственность за траекторию развития страны.

Развитие, самодостаточность и стабильность

Высокий уровень доверия подкрепляется и ощутимыми результатами во внутренней политике. За годы президентства Алиева Азербайджан существенно укрепил свою экономическую базу, модернизировал армию и повысил уровень самодостаточности. Особенно важно, что это происходило на фоне глобальных кризисов — пандемии, войны в Украине, энергетической турбулентности и роста числа региональных конфликтов.

В мире, где стабильность становится дефицитным ресурсом, Азербайджан сохраняет внутренний мир и безопасность. Это не просто отсутствие крупных потрясений. Это результат системной работы по укреплению государственности, развитию институтов и обеспечению общественного согласия. Граждане это чувствуют и оценивают.

Почему «безальтернативный»?

Показатель в 81,9% тех, кто считает Ильхама Алиева безальтернативным политическим лидером, особенно показателен. Он вырос по сравнению с предыдущими периодами и наблюдается во всех социально-демографических группах. Это не означает отсутствия политической конкуренции в формальном смысле. Это означает, что значительная часть общества не видит сегодня другой политической фигуры, способной обеспечить тот же уровень защиты национальных интересов, стабильности и поступательного развития.

Такое восприятие формируется не какой-либо пропагандой, а сравнением. Сравнением с 1990-ми годами, когда страна находилась в состоянии хаоса и потери территорий. Сравнением с соседними государствами, где политические кризисы периодически дестабилизируют ситуацию. И сравнением с глобальными трендами, где доверие к лидерам часто оказывается хрупким и краткосрочным.

Доверие как стратегический актив

Высокий уровень общественного доверия к президенту Алиеву — это не конечная точка, а важный стратегический ресурс. Он позволяет стране уверенно двигаться вперед в условиях растущей глобальной неопределенности, реализовывать амбициозные проекты и сохранять самостоятельность во внешней политике.

В конечном счете, этот феномен свидетельствует о том, что азербайджанское общество и его лидер прошли вместе сложный исторический путь — от обретения независимости через годы испытаний к восстановлению территориальной целостности и укреплению государственности. Доверие, которое сегодня демонстрируют граждане, — это признание того, что этот путь был пройден успешно, а лидер, который его возглавлял, оправдал возложенные на него надежды.

В эпоху, когда многие государства ищут новые модели политической устойчивости, азербайджанский опыт показывает: глубокая легитимность рождается не из идеологических конструкций, а из способности лидера защищать и продвигать национальные интересы, обеспечивать безопасность и развитие, а главное — возвращать народу чувство исторической справедливости и национального достоинства.