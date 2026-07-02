Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в саммите НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, во вторник глава Еврокомиссии посетит Турцию, где примет участие в мероприятиях саммита Североатлантического альянса, а также выступит на форуме военной промышленности на полях саммита.

Ожидается, что одной из ключевых тем саммита станет увеличение военных расходов стран НАТО в Европе. Кроме того, участники обсудят вопросы развития оборонной промышленности и усиления военно-промышленного потенциала европейских государств.

В Еврокомиссии ранее заявляли о намерении поддерживать развитие оборонного сектора ЕС, в том числе через адаптацию бюджетных механизмов под новые задачи в сфере безопасности.

Напомним, вчера Урсула фон дер Ляйен совершила визит в Азербайджан и встретилась с президентом Ильхамом Алиевым.