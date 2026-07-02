Минэнерго Казахстана готово рассмотреть поставки топлива в Россию при официальном обращении и наличии свободных ресурсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ», — пояснили в министерстве.

Казахстанские власти подчеркнули, что поставки могут происходить только на взаимовыгодных коммерческих условиях и «при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана».

Ранее Reuters сообщил, что Казахстан готовится поставить в Россию около 50 тыс. тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в июле–августе в рамках гуманитарной помощи.