Казахстан готовится поставить в Россию около 50 тыс. тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в июле–августе в рамках гуманитарной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

По их данным, топливо планируется поставлять с Павлодарского НХЗ и НПЗ «Конденсат».

При этом источники агентства отмечают, что в Казахстане не в восторге от просьб Москвы, столкнувшейся с дефицитом бензина на внутреннем рынке.

Для Астаны проблемой может стать сохранение баланса на собственном топливном рынке, а также санкционные риски при транзакциях с российскими покупателями.